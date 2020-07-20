Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - За сутки в России число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 5 940, сообщает оперштаб.

Суточный прирост вновь обновил минимум за последние два с половиной месяца: 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, и с тех пор показатели были выше шести тысяч.

Всего в стране на сегодня зарегистрировано 777 486 случаев COVID-19. По миру следующие данные: США более 3,773 млн зараженных, в Бразилии - 2,098 млн, в Индии - 1,118 млн.

В Москве 578 новых случаев COVID-19 за сутки, 15 смертей и 379 выздоровевших. Всего новые эпизоды фиксировались в 85 регионах. В ХМАО 236 новых заболевших, в Свердловской области - 234, в Петербурге - 195.

Скончались от вируса за последние сутки 85 человек, за весь период - 12 427. Показатель суточной смертности второй день подряд оказался самым низким за весь июль (накануне было 95 летальных исходов по всей стране). До этого в течение июля суточная смертность не опускалась ниже 100 случаев.

Кроме того, за последние сутки выписаны после выздоровления 3 258 пациентов, за все время поправились 553 602 человека.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 457.

Хроника коронавируса. Июль.

35
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.В Газе приступили к строительству нового госпиталя для зараженных COVID-1916 июля. Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.16 июля. Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений.15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. Жители ультраортодоксальных районов Иерусалима вышли на акцию протеста против ужесточения режима самоизоляции.13 июля. Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев13 июля. В отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.13 июля. В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.В Индии число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 1 миллион, от болезни умерли 25,6 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по числу заболевших.
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.
Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

Яркий метеор заметили в небе жители трех городов Иркутской области

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

Оператор "Пулково" заявил о восстановлении внутрироссийского трафика на 100%

Пандемия коронавируса

Социологи выяснили, что коронавирус подорвал доверие россиян к ученым

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии
Пандемия коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

"Ъ" рассказал о "подпольных" поездках россиян в Турцию через Белоруссию

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор изучит ситуацию с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');