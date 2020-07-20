В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - За сутки в России число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 5 940, сообщает оперштаб.

Суточный прирост вновь обновил минимум за последние два с половиной месяца: 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, и с тех пор показатели были выше шести тысяч.

Всего в стране на сегодня зарегистрировано 777 486 случаев COVID-19. По миру следующие данные: США более 3,773 млн зараженных, в Бразилии - 2,098 млн, в Индии - 1,118 млн.

В Москве 578 новых случаев COVID-19 за сутки, 15 смертей и 379 выздоровевших. Всего новые эпизоды фиксировались в 85 регионах. В ХМАО 236 новых заболевших, в Свердловской области - 234, в Петербурге - 195.

Скончались от вируса за последние сутки 85 человек, за весь период - 12 427. Показатель суточной смертности второй день подряд оказался самым низким за весь июль (накануне было 95 летальных исходов по всей стране). До этого в течение июля суточная смертность не опускалась ниже 100 случаев.

Кроме того, за последние сутки выписаны после выздоровления 3 258 пациентов, за все время поправились 553 602 человека.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 457.