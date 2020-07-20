Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России в ближайшее время подлежат вакцинации до 50 млн человек или почти каждый третий житель страны.

"Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек", - сказал Дмитриев в интервью информационному центру по борьбе с коронавирусм стопкоронавирус.рф в понедельник.

Он напомнил, что отечественная вакцина от COVID-19 на основе аденовируса, которую разрабатывает Институт им. Гамалеи, успешно прошла первую стадию клинических испытаний, вторая стадия завершится 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. По словам Дмитриева, к испытаниям подключатся Объединенные Арабские Эмираты, Турция и страны Африки, где вакцину введут 100 человек.

В РоссииГлава РФПИ допустил полную вакцинацию россиян от коронавируса в начале 2021 годаЧитать подробнее

Параллельно в РФПИ ждут одобрения регуляторов. Российские власти, ожидает Дмитриев, одобрят вакцину уже в августе, и сразу после этого планируется начать массовое производство на базе двух портфельных компаний РФПИ: "Р-Фарм" и Alium. Власти других стран-партнеров должны одобрить вакцинный препарат в сентябре. Массовое производство вакцины "сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии", считает Дмитриев.

"Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру", - сказал Дмитриев.

Аденовирусные вакцины готовит не только российский Институт им. Гамалеи, но и другие группы ученых в мире. По оценке РФПИ, в 2021 году суммарно будет произведено более 3 млрд доз аналогичных вакцин, и это позволит миру эффективно бороться с COVID-19.

Ранее Дмитриев в интервью британскому Times Radio сообщил, что российская компания "Р-Фарм" ведет переговоры с фармкомпанией AstraZeneca о производстве в России оксфордской вакцины от коронавируса, которая, как и вакцина российского института им. Гамалеи, относится к векторным вакцинам на основе аденовируса.

Хроника коронавируса. Июль.

35
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.В Газе приступили к строительству нового госпиталя для зараженных COVID-1916 июля. Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.16 июля. Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений.15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. Жители ультраортодоксальных районов Иерусалима вышли на акцию протеста против ужесточения режима самоизоляции.13 июля. Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев13 июля. В отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.13 июля. В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.В Индии число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 1 миллион, от болезни умерли 25,6 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по числу заболевших.
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.
Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Кирилл Дмитриев Институт имени Гамалеи Коронавирус

Новости по теме

Новости

Яркий метеор заметили в небе жители трех городов Иркутской области

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

Оператор "Пулково" заявил о восстановлении внутрироссийского трафика на 100%

Пандемия коронавируса

Социологи выяснили, что коронавирус подорвал доверие россиян к ученым

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии

Учителя и репетиторы нашли "вызовы и провокации" в спорных заданиях ЕГЭ по химии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено менее шести тысяч новых заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

"Ъ" рассказал о "подпольных" поездках россиян в Турцию через Белоруссию

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор изучит ситуацию с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');