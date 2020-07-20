РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России в ближайшее время подлежат вакцинации до 50 млн человек или почти каждый третий житель страны.

"Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек", - сказал Дмитриев в интервью информационному центру по борьбе с коронавирусм стопкоронавирус.рф в понедельник.

Он напомнил, что отечественная вакцина от COVID-19 на основе аденовируса, которую разрабатывает Институт им. Гамалеи, успешно прошла первую стадию клинических испытаний, вторая стадия завершится 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. По словам Дмитриева, к испытаниям подключатся Объединенные Арабские Эмираты, Турция и страны Африки, где вакцину введут 100 человек.

Параллельно в РФПИ ждут одобрения регуляторов. Российские власти, ожидает Дмитриев, одобрят вакцину уже в августе, и сразу после этого планируется начать массовое производство на базе двух портфельных компаний РФПИ: "Р-Фарм" и Alium. Власти других стран-партнеров должны одобрить вакцинный препарат в сентябре. Массовое производство вакцины "сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии", считает Дмитриев.

"Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру", - сказал Дмитриев.

Аденовирусные вакцины готовит не только российский Институт им. Гамалеи, но и другие группы ученых в мире. По оценке РФПИ, в 2021 году суммарно будет произведено более 3 млрд доз аналогичных вакцин, и это позволит миру эффективно бороться с COVID-19.

Ранее Дмитриев в интервью британскому Times Radio сообщил, что российская компания "Р-Фарм" ведет переговоры с фармкомпанией AstraZeneca о производстве в России оксфордской вакцины от коронавируса, которая, как и вакцина российского института им. Гамалеи, относится к векторным вакцинам на основе аденовируса.