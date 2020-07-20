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Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Новый губернатор Хабаровского края, конец ФБК и вакцина для российской элиты

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края. Сергей Фургал лишен этого поста в связи с утратой доверия. Сам теперь уже бывший глава региона считает, что его уголовное преследование по обвинению в организации убийств может быть связано с попыткой сместить его с должности. Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в следующем году.

- Bloomberg сообщил, что российская элита опробовала экспериментальную COVID-вакцину. Российские медики заявили, что разрабатываемые вакцины еще не прошли доклинические исследования, так что это все слухи. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин от вируса не прививался, так как сертифицированных вакцин еще нет. Их пока продолжают разрабатывать, и в РФПИ отмечают, что вакцинации подлежат до 50 млн человек в России или почти каждый третий житель страны. Между тем в РФ за сутки впервые с конца апреля выявлено менее 6 тысяч новых зараженных коронавирусом

- Алексей Навальный сообщил о ликвидации ФБК. Поводом для закрытия фонда назван иск от комбината "Московский школьник" на 88 млн рублей. Оппозиционер заявил, что организация не может выплатить эту сумму, она будет закрыта и перерегистрирована на другое юридическое лицо.

- Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека. Помимо главы Чечни под санкции попали его жена и старшие дочери. Сам Рамзан Кадыров заявил, что действия Вашингтона не внесут разлад в его семью, а российский МИД пообещал придумать ответ на этот недружественный шаг.

- Шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится. Президент РФ подтвердил, что мероприятие решено отложить, оно должно состояться 9 мая 2021 года.

- Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев. Ему был 71 год, Беляев долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

- На юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку. В результате ДТП в районе Люблино погибла женщина. По словам источника, пока основная версия произошедшего заключается в том, что водитель перепутала педали.

- "Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен. Пандемия коронавируса сорвала футбольный сезон практически во всем мире, поэтому организаторы решили, что "лучше воздержаться, чем настаивать".

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