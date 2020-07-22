Пропавший в Бурятии Ан-2 начали искать у Байкала

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в среду продолжают поиски самолета Ан-2 с шестью людьми на борту, который пропал в Бурятии в ночь на понедельник, сообщили агентству "Интерфаксу" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"Сегодня поиски ведутся недалеко от Байкала. В поисковой операции задействованы самолет Ан-2 и вертолет Ми-8", - сказал представитель центра.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Ан-2 вылетел из поселка Кырен в Тункинской долине Бурятии и позже не вышел на связь. Самолет облетал территорию для определения зоны химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.

По данным поисково-спасательного центра, на борту судна помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей - им показывали район для проведения сельхозработ.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что самолет Ан-2 передал координаты, покинув Бурятию, и пропал в горнолесном поясе Прибайкалья.