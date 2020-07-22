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Суд над Ефремовым начнется 29 июля

Суд над Ефремовым начнется 29 июля
Российский актер Михаил Ефремов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы проведет предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова в следующую среду.

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11 часов 00 минут", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее в среду стало известно, что дело о смертельном ДТП с российским актером рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Абрамова вела дела бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Сегодня, 22 июля, также сообщалось, что дело Ефремова поступило в суд. 14 июля актер завершил изучение материалов дела, 20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.

Ефремову вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Согласно окончательной версии следствия, автомобиль артиста в момент аварии был исправен.

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в институте Склифосовского в ту же ночь. По версии следствия, актер был пьян и под действием наркотиков.

Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, а после проведения наркологической экспертизы - свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Он находится под домашним арестом.

Информация о позиции Ефремова по обвинению в настоящее время разнится. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 22 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд

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