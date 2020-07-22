Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Дело Ефремова рассмотрит Елена Абрамова, судившая Кокорина с Мамаевым и полковника Захарченко

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Дело о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова, сообщили в пресс-службе суда. Она вела дела бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

ДТП с участием Михаила Ефремова

В мае 2019 года она приговорила спортсменов к полутора годам колонии за драки и хулиганство. Также она постановила уничтожить стул, которым Кокорин бил в кафе чиновника, сделавшего их компании замечание.

Также в 2019 году вынесла приговор по резонансному делу бывшего руководителя одного из управлений антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), бывшего полковника Захарченко, оправдав его по "основному" из двух эпизодов взяточничества, но отправив в колонию почти на 13 лет за другой.

8 июня вечером Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с машиной службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер был пьян и под воздействием наркотиков. Следствие по его делу завершилось. Ефремов находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Елена Абрамова Пресненский суд Михаил Ефремов Александр Кокорин Павел Мамаев Дмитрий Захарченко

Новости по теме

Новости
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии
Пандемия коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

Историк Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

В Минздраве отметили, что из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Пандемия коронавируса

В Башкирии отмечен шестикратный рост заболеваемости внебольничными пневмониями

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что арест сорвал планы Фургала добровольно подать в отставку

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');