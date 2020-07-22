Дело Ефремова рассмотрит Елена Абрамова, судившая Кокорина с Мамаевым и полковника Захарченко

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Дело о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова, сообщили в пресс-службе суда. Она вела дела бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В мае 2019 года она приговорила спортсменов к полутора годам колонии за драки и хулиганство. Также она постановила уничтожить стул, которым Кокорин бил в кафе чиновника, сделавшего их компании замечание.

Также в 2019 году вынесла приговор по резонансному делу бывшего руководителя одного из управлений антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), бывшего полковника Захарченко, оправдав его по "основному" из двух эпизодов взяточничества, но отправив в колонию почти на 13 лет за другой.

8 июня вечером Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с машиной службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер был пьян и под воздействием наркотиков. Следствие по его делу завершилось. Ефремов находится под домашним арестом.