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Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следователь Руслан Миниахметов, ставший фигурантом уголовного дела о взятках, которое было прекращено по решению замгенпрокурора РФ, уволился из СКР.

"Уволился по собственному желанию", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Константин Трапаидзе. Защитник отметил, что он не в курсе, какое решение принял генпрокурор Игорь Краснов по жалобе СКР на решение его подчиненного Виктора Гриня.

Миниахметов был задержан в начале июля. Тогда СКР обвинил его в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд было подготовлено ходатайство об аресте. Позднее замгенпрокурора Гринь отменил решение о возбуждении этого уголовного дела.

В СК на это заявили, что "имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения". Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору решение его заместителя.

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Руслан Миниахметов СКР Константин Трапаидзе Генпрокуратура Игорь Краснов Виктор Гринь

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