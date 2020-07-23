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Источник узнал об отказе генпрокурора возобновить расследование дела следователя Миниахметова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов отклонил жалобу СКР на решение замгенпрокурора Виктора Гриня отменить возбуждение уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова, сообщил информированный источник "Интерфакса". Решение Гриня признано законным.

22 июля Миниахметов уволился из СК.

Следователя-важняка задержали с помощью сотрудников ФСБ в начале июля. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере от фигуранта уголовного дела за решения в пользу взяткодателя. 3 июля Гринь отменил решение о возбуждении уголовного дела на следователя. В СК заявили, что для уголовного преследования были все основания, и обжаловали решение замгенпрокурора.

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Руслан Миниахметов Игорь Краснов Виктор Гринь Генпрокуратура СКР ФСБ

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