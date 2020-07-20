Усс предложил отдать Норильску половину суммы возмещения от разлива топлива

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава Красноярского края Александр Усс предложил отдать Норильску половину средств из суммы экологического ущерба, который был установлен Росприроднадзором за разлив дизтоплива на ТЭЦ на Таймыре. Об этом сообщает пресс-служа правительства региона со ссылкой на губернатора.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 147,8 млрд рублей.

"Сегодня не до конца решен вопрос о том, куда пойдут финансовые средства в связи с ущербом, который нанесен природе. Мой коллега Дмитрий Викторович Свиридов (председатель Заксобрания края - ИФ), я, целый ряд депутатов обратились в федеральные органы власти о необходимости сохранить прежний порядок уплаты средств. Отдать эти средства, прежде всего, Норильску, ну и, конечно, Таймыру", - сказал Усс на совещании в правительстве.

"Я думаю, что в сегодняшнем правовом поле – обратиться к компании, чтобы половину этого штрафа хотя бы заплатить норильчанам, заплатить Таймыру. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к компании с предложением добровольно погасить этот ущерб", - добавил Усс.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Топливо попало в почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает размер вреда окружающей среде, рассчитанный ведомством. При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.