Суд отклонил жалобу шамана Габышева на принудительную госпитализацию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии оставил без изменения решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, апелляция его защиты отклонена, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Защита Габышева подаст кассационную жалобу на этот отказ, когда получит мотивировочное определение суда.

Прянишников добавил, что суд рассматривал апелляцию тем же составом, что и аналогичные дела в отношении Габышева в 2020 году. Защита заявила отвод составу суда, но получила отказ.

Также защита просила суд выслушать независимого психиатра Владимира Каверина, который подготовил рецензию на заключение врачебной комиссии о необходимости госпитализации Габышева.

"Рецензию к делу приобщили, но в вызове Каверина было отказано. Нам уже второй раз отказывают в вызове специалиста, несмотря на то, что мы обеспечили его явку", - добавил Прянишников.

Также суд не согласился с аргументами представителей шамана о том, что ему нужно провести комплексную судебно-психиатрическую экспертизы в медучреждении другого региона. Лечащий врач Якутского психоневрологического диспансера на заседании суда отметил, что "пациенту Габышеву от лечения становится только лучше", отметили в "Правозащите Открытки".

12 января 2021 года Габышев объявил, что в марте планирует новый "поход на Москву". 27 января его доставили в психиатрический стационар, объяснив принудительную госпитализацию тем, что он перестал добровольно лечиться. До этого Габышев еще один раз принудительно лечили, и выписали в июле 2020 года.

В феврале в отношении шамана возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Поводом стало нападение на росгвардейца в день госпитализации: Габышев отказывался открыть дверь квартиры, врачи и силовики все же к нему вошли, и он, по версии следствия, ударил одного из бойцов Росгвардии самодельным мечом.

В марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 000 км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В сентябре 2019 года его задержали на границе Бурятии, доставили в Якутск и направили в психдиспансер на экспертизу.