Не допущенный к президентским выборам политик назвал сроки возвращения в Белоруссию

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Претендовавший на участие в президентских выборах в Белоруссии, бывший руководитель Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало собирается вернуться на родину после выборов 9 августа, но допускает, что вернется и раньше. Он сказал это изданию TUT.BY.

"В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше чем 9 августа", - сказал он.

Он не исключил, что может появиться на агитационном митинге в Минске, но решать будет по ситуацию, в зависимости от информации своих источников из правоохранительных органов.

В Москве он планирует дать несколько пресс-конференций и призывать Россию, Евросоюз и США не признавать результаты выборов, если они будут сфальсифицированы.

Отъезд вместе с детьми Цепкало объяснил тем, что его источники в МВД и КГБ предупредили о возможном аресте, а также тем, что прокуроры потребовали от учителей школы, где учатся его дети, подписать какие-то документы об одном из детей.

Ранее об отъезде Цепкало в Россию сообщил источник "Интерфакса". Жена политика Вероника подтвердила эту информацию и сообщила, что она осталась в Белоруссии.

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого достоверных подписей избирателей в поддержку его выдвижения. Верховный суд страны отклонил его жалобу на отказ ЦИК.