Фигурантам "дела Голунова" начали предъявлять окончателное обвинение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следствие начало предъявлять обвинение в окончательной редакции бывшим сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы, которые год назад задержали журналиста Ивана Голунова. Об этом Интерфаксу" рассказал осведомленный источник.

По его словам, скоро по делу проведут некоторые следственные действия. После этого сторонам объявят об окончании предварительного следствия и начнут знакомить их с материалами расследования.

"Расследование еще не завершилось, и нас об этом не уведомляли. Скорее всего, будет завершено на следующей неделе", - сообщил "адвокат одного из обвиняемых Алексей Губкин.

Голунов сказал, что и его не уведомляли об окончании расследования. Информированный источник опроверг агентству информацию СМИ о завершении расследования, поскольку "по делу Голунова еще необходимо провести ряд следственных действий".

30 июля Басманный суд повторно рассмотрит вопрос о продлении ареста четверым подозреваемым. 2 июня суд продлил им меру пресечения до начала сентября, Мосгорсуд это решение отменил и направил ходатайство следствия на новое рассмотрение. Фигуранты дела были арестованы в конце января 2020 года.

По делу проходят пять бывших полицейских - Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Коновалов признал вину, дал показания на Ляховца и в конце февраля был переведен под домашний арест.

По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста. Всем фигурантам вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков.

Ляховец вину не признает, утверждает, что Голунова освободили по политическим мотивам, и просит возобновить расследование уголовного дела журналиста.