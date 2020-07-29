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Вопрос о продлении ареста фигурантам "дела Голунова" будет рассмотрен 30 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд 30 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшим полицейским, которых обвиняют в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В первый раз Басманный суд рассмотрел это ходатайство 2 июня и продлил арест фигурантам до 7 сентября. 22 июля Мосгорсуд отменил это постановление и направил материалы следствия на новое рассмотрение, оставив обвиняемых под стражей до 1 августа.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года в центре Москвы и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании его поместили под домашний арест. Вскоре его дело было закрыто за недоказанностью, но осталось дело об обороте наркотиков в особо крупном размере, которые демонстрировали в ГУ МВД Москвы.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин на большой пресс-конференции объявил, что против пяти бывших полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту наркотики. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков.

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу. Экс-полицейских арестовали 30 января. Ляховец вины не признает и считает, что дело Голунова было закрыто по политическим мотивам.

Иван Голунов вышел на свободу

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Игорь Ляховец Иван Голунов Мосгорсуд Басманный суд МВД Москва

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