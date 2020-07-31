Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что не собирается посещать в следственном изоляторе "Лефортово" своего предшественника - экс-губернатора региона Сергея Фургала, который обвиняется по делу о покушении и убийстве нескольких бизнесменов.

"Нет, не собираюсь посещать Фургала в СИЗО. Таких планов нет. Есть члены Общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича. Общаюсь с ними, я регулярно получаю информацию по этой линии", - сказал Дегтярев в пятницу журналистам.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, доставлен в Москву и арестован. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского в 2004-2005 годах. Сам Фургал все обвинения отвергает.

20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Дегтярев.