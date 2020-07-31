Суд отклонил жалобу родителей погибшего при задержании екатеринбуржца

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу оставил без удовлетворения жалобу адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы погибшего при задержании Владимира Таушанкова и его родителей. Об этом сообщили в суде.

Жалоба была на бездействие заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

В суде уточнили, что бездействие, по мнению адвоката, заключалось в "отказе регистрации сообщения о преступлении и проведении проверки".

Адвокат Алексей Бушмаков в свою очередь сообщил, что после получения мотивировочного решения намерен подать апелляцию на данное решение суда.

Ранее сообщалось, что следователи регионального управления СКР проводят проверку по факту смерти жителя Екатеринбурга при задержании в ночь на 1 июня.

По версии следствия, в одной из квартир в Екатеринбурге сотрудники СОБР свердловского управления Росгвардии применили оружие, задерживая мужчину, совершившего незадолго до этого разбойное нападение в одном из торговых центров. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

По данным екатеринбургского портала e1, мужчина якобы украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. рублей.

В пресс-службе Росгвардии агентству сообщали, что мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов оружием.

Ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Позже адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков сообщал "Интерфаксу", что второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области отказался возбудить уголовное дело по факту смерти екатеринбуржца Владимира Таушанкова при задержании.

Также сообщалось, что суд в Екатеринбурге признал незаконным обыск, проведенный полицией в квартире погибшего.