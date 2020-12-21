Убитый СОБРом екатеринбуржец признан невменяемым

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Таушанков из Екатеринбурга, которого застрелили в его квартире при задержании по подозрению в краже обоев, был невменяем в момент совершения вменяемых ему преступлений, показала психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил адвокат родителей убитого Алексей Бушмаков.

Эксперты пришли к этому выводу, изучив поведение Таушанкова, видеозаписи и его медицинские документы. Экспертиза проводилась по требованию следствия.

С учетом результатов экспертизы следствие предлагало родителям убитого закрыть дело, но они отказались, добавил адвокат.

Официальным комментарием регионального следственного управления СКР агентство не располагает.

По версии следствия, сотрудники СОБР свердловского управления Росгвардии применили оружие, задерживая его после совершенного им разбойного нападения в одном из торговых центров. Как отмечало следствие, мужчина вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам правоохранительных органов и размахивал ножом.

По данным екатеринбургского портала Е1, мужчина якобы украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. рублей.

Проверки в связи с его гибелью начали Росгвардия и СК. На Таушанкова посмертно завели уголовное дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).