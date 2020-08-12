Исследование влияния на детей COVID-вакцины могут начать через 3-5 месяцев

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Исследование влияния российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной накануне, на детей может начаться не ранее, чем через 3-5 месяцев, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Где-то через 3-4-5 месяцев этот протокол (исследования - ИФ), полностью отработанный, я не исключаю, что он будет включать несколько стадий (...), будет представлен в соответствующий департамент здравоохранения Минздрава для возможного его одобрения", - сказал Гинцбург на брифинге в среду.

И только после этого, подчеркнул академик, могут начаться исследования российской вакцины, "различных ее дозировок", на российских детях.

Он отметил, что исследования влияния препаратов на детей, согласно российскому законодательству, можно начинать только после полного завершения исследований на взрослом населении. В настоящее время готовится пакет документов - протоколов исследования влияния вакцины на детей.

По словам Гинцбурга, предполагается, что исследование будет проводиться в несколько стадий, по нескольким возрастным группам с последовательностью: от 18 до 14-12 лет, затем от 12 и ниже и т.д.

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.