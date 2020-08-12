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Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях 60+

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса производства центра имени Гамалеи, зарегистрированную накануне, пока не будут применять для лиц старше 60 лет, исследования ее влияние на граждан этого возраста готовятся, сообщил директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Владимир Бондарев.

"Для лиц старшего возраста - потребуется расширение показаний, потребуются дополнительные клинические исследования. И я так полагаю, что это будет сделано в ходе пострегистрационных клинических исследований. Будет набрана группа (граждан - ИФ), в том числе, старше 60 лет", - заявил Бондарев журналистам на брифинге в среду.

"Сейчас проведены исследования на группе здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, соответственно, эта вакцина сейчас показана для применения у лиц от 18 до 60 лет", - отметил он. Бондарев отметил, что "на клинические испытания сейчас поступала вакцина на совершеннолетних здоровых добровольцах".

Ранее директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что через 3-5 месяцев будут готовы протоколы для исследования вакцины на детях.

"Чтобы разрядить официальную обстановку, я могу сказать, что я почти в неполные 69 лет провакцинировался. И последние пять месяцев всем отвечаю, что чувствую себя очень хорошо", - отметил он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин рассказал, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи Владимир Бондарев Коронавирус

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