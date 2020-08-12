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Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах

Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах
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Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вторая российская вакцина от коронавируса, которую готовит Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, успешно введена первым добровольцам в рамках первой фазы клинических исследований, все они чувствуют себя хорошо.

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"11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины "ЭпиВакКорона". Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, после получения положительных результатов на первых пяти испытуемых 11 августа вакцина "Вектора" была введена еще девяти добровольцам. Все они находятся под наблюдением врачей, жалоб на состояние у них нет, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Таким образом, сейчас вакцина введена в общей сложности 14 добровольцам. Через пять дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа, а также по результатам анализов крови и мочи будет составлен второй промежуточный отчет о безопасности и эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", который также направят в Минздрав. После этого будет принято решение о начале второго этапа клинических исследований.

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Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Вектор

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