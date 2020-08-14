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Американец Уилан на карантине в колонии занялся изучением русского

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет за шпионаж, не обращался с просьбами к правозащитникам за время содержания в карантине в колонии Мордовии, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Валерий Крутов в пятницу.

"От Уилана просьб нет, проблем не возникает. Привык к пище быстро. Он по-русски плохо понимает, но на карантине с ним есть заключенные, которые ему помогают с языком, обучают немного", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в колонии N18, где Уилан отбывает положенный двухнедельный карантин, работают медики и психологи. "В колонии N17, где Уилан, как ожидается, будет отбывать наказание после карантина, есть швейное производство. Шьют формы, бушлаты, в том числе, по заказам от Минобороны, МЧС", - добавил глава ОНК Мордовии.

В свою очередь на сайте ФСИН РФ сообщается, что колония N17 в поселке Озерный Зубово-Полянского района Мордовии рассчитана на 980 мест.

5 августа Крутов сообщал агентству, что Уилан доставлен для прохождения карантина в колонию N18, после чего он отправится для отбытия наказания в ИК-17.

Дело Уилана

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Приговор иностранцу вступил в силу 3 июля.

Тогда осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре. Позже адвокат Уилана рассказал, что переговоры продолжаются, но американская сторона не активно в них участвует.

Пол Уилан Валерий Крутов Мордовия США ОНК

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