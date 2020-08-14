Академик РАН заявил, что в перспективе коронавирус будет побежден

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Создание вакцины от коронавируса показывает, что в перспективе COVID-19 может быть побежден, заявил академик Российской академии наук, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

"Мы в перспективе сможем побороть этот тяжелый вирус", - приводит слова Шляхто пресс-служба Минздрава в пятницу.

Он отмечает, что для создания российской вакцины была использована платформа, "которая уже оправдала себя, потому рассчитываем, что вакцина будет эффективной и безопасной".

С ним согласен и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов: "Использованный потенциал свидетельствует и убеждает, что эта вакцина безопасна и эффективна. Кроме того, в стенах Сеченовского университета мы проводили как доклинические испытания, так и клинические, которые подтвердили безопасность и эффективность новой вакцины".

Российская вакцина от коронавируса

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции - Гам-КОВИД-Вак ("Спутник"), которую разрабатывает Институт им. Гамалеи Минздрава России.

Между тем параллельно свою разработку ведет также ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора: вакцина "ЭпиВакКорона" находится на первом этапе клинических испытаний. Как ожидается, в рамках следующего этапа клинических испытаний вакцину получат еще 86 добровольцев в рамках протокола исследования. В Роспотребнадзоре уточняют, что у "Вектора" есть еще две вакцины, которые сейчас находятся на этапе доклинических исследований.

Третья вакцина, разработка НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, успешно прошла первый этап скрининговых доклинических исследований.