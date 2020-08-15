Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 061 случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Накануне прирост составил 5 065 случаев, еще днем ранее - 5 057. Между тем этот показатель за 10 августа уже опускался ниже отметки в 5 тысяч (4 985), став самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.

За сутки умерли 119 пациентов, еще 6 447 выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 917 884 случая коронавирусной инфекции, 15 617 умерших и 729 411 выписанных. Лечение продолжают 172 856 пациентов.

Заболеваемость в регионах

В Москве за сутки зафиксированы 695 новых случаев COVID-19. Умерли 12 пациентов, выздоровели 1 275 человек.

Еще 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области, 127 - в Ставропольском крае, 125 - в Нижегородской области, 120 - в Ульяновской области, 119 - в Красноярском крае, 113 - в Иркутской области, 107 - в Омской области, 105 - в Оренбургской области, 103 - в Ханты-Мансийском АО. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника 09 января – 15 августа 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии "вагнеровцев"

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Заработок Мишустина перед переходом в правительство чуть снизился

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за COVID-19, останется безвозмездной

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');