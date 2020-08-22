В Ярославле после взрыва в доме в гостиницу разместили 47 его жильцов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Почти полсотни людей из эвакуированного дома в Ярославле, где произошел взрыв, находятся в пункте временного размещения в одной из местных гостиниц, сообщили журналистам в правительстве региона в субботу.

"В пункте временного размещения в гостинице "Которосль" на данный момент находится 47 жителей пострадавшего дома, в том числе 11 детей", - сказал представитель правительства.

По его словам, организовано трехразовое питание, людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Следователи рассматривают утечку газа в качестве основной версии взрыва в ярославской многоэтажке.