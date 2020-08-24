Дегтярев возглавит Хабаровское отделение ЛДПР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский поручил ему стать координатором регионального отделения партии.

"Договорились, что краевое отделение ЛДПР в Хабаровском крае возглавит впервые в истории партии врио губернатора - ваш покорный слуга. Учитывая, что мы в ЛДПР в крае - партия большинства, то это логично", - сказал он.

Дегтярев заверил, что готов работать со всеми политическими силами в крае. "Но учитывая, что большинство и в краевой, и в двух городских думах за ЛДПР, возглавлю краевое отделение ЛДПР", - добавил он.

Дегтярев стал врио губернатора 20 июля, после того как президент Владимир Путин отправил с отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по обвинению в организации заказных убийств. В Хабаровске проходят акции в его поддержку. Дегтярев решил создать при губернаторе Народный совет и пригласил в него лидеров протестов.

24 августа Дегтярев объявил, что первое заседание совета пройдет в сентябре.

"Как раз сегодня-завтра обнародуем предварительные итоги заявочной компании и какие-то имена, конечно. Где-то к середине сентября планируем первый сбор для того, чтобы обсуждать самые острые вопросы в Хабаровском крае", - сказал он.

Предполагается, что в его состав войдут представители общественных, научных организаций, журналисты, блогеры. Также некоторые члены Народного совета будут в него включены "по личному приглашению главы региона". Врио губернатора снова сказал, что не исключает, что в совет войдут протестующие.

"Я заинтересован в диалоге со всеми. Я вообще люблю, чтобы с перчинкой было. К тем, кто протестует, отношусь с уважением. Я понимаю прекрасно мотивацию людей: наболело, накипело, претензии к власти, к большой власти, я имею в виду, федеральной, претензии к госкорпорациям. Строят газопровод, а рядом с газопроводами ни одного отвода. Будут люди довольны народным достоянием? Нет! Это же очевидно. Я людей понимаю, но при всем при этом призываю заканчивать митинги, потому что тем самым они вредят Сергею Ивановичу Фургалу", - подчеркнул Дегтярев.

Он добавил, что Народный совет "судьбой Фургала заниматься не будет".