Ефремов отказался от услуг адвоката по назначению в суде

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался в Пресненском суде от услуг защитника, которого предоставил ему суд. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Ваша честь, в связи с тем, что у меня имеются адвокаты по соглашению, в услугах еще одного защитника я не нуждаюсь", - сказал Ефремов.

Как сообщалось, 21 августа в ходе судебного заседания артист отказался от услуг своих защитников – Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, однако не смог найти себе других адвокатов и снова заключил с ними соглашение. В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский в разговоре с "Интерфаксом" назвал сложившуюся ситуацию затягиванием процесса.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.