Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Ефремов отказался от услуг адвоката по назначению в суде

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался в Пресненском суде от услуг защитника, которого предоставил ему суд. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Ваша честь, в связи с тем, что у меня имеются адвокаты по соглашению, в услугах еще одного защитника я не нуждаюсь", - сказал Ефремов.

Как сообщалось, 21 августа в ходе судебного заседания артист отказался от услуг своих защитников – Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, однако не смог найти себе других адвокатов и снова заключил с ними соглашение. В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский в разговоре с "Интерфаксом" назвал сложившуюся ситуацию затягиванием процесса.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

6
Хроника 08 июня – 31 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Экономический кризис

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис
Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Пандемия коронавируса

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');