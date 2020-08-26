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Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой

Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой
Тушение пожаров на территории Краснодарского края
Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар в государственном заповеднике "Утриш" в районе Анапы полностью ликвидирован, написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона поблагодарил всех, кто боролся с огнем - пожарных, спасателей, сотрудников полиции, казаков и добровольцев. Кондратьев также напомнил, что в регионе сохраняется экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности.

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, в свою очередь, что общая площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш", составила 130 га.

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Накануне Кондратьев заявил, что причиной лесных пожаров на курортных территориях Краснодарского края является человеческий фактор. По его словам, пожары зафиксированы в местах любителей отдыха на дикой природе. "Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем", - заявил глава региона.

Полиция возбудила уголовное дело по факту лесного пожара в Анапе.

По информации ГУ МЧС России по краю, в настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет. В среду, 26 августа, были ликвидированы возгорания лесной подстилки в районе Геленджика, Туапсе и под Новороссийском.

В ликвидации лесного пожара в Анапе была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.

Краснодарский край Анапа Утриш

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