На медном месторождении в Башкирии приостановили геологоразведку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - АО "Русская медная компания" (РМК, Екатеринбург) приостановило геологоразведочные работы на Салаватском участке медных руд в Башкирии, Об этом сообщается на сайте администрации Абзелиловского района республики.

"РМК вывела технику с территории Салаватского месторождения в Абзелиловском районе. Геологоразведочные работы на лицензионном участке приостановлены по просьбе главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова", - говорится в сообщении.

По словам Нафикова, которые приводятся в сообщении, "в связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны некоторых горячих голов"он обратился к руководству "Русской медной компании" с просьбой приостановить геологическую разведку на территории Салаватского медного месторождения в Абзелиловском районе". Отмечается, что компания, рассмотрев обращение, "согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса".

Предполагается, что обсуждения проекта освоения месторождения с участием местных жителей и представителей инвестора начнутся в сентябре текущего года.

"РМК заинтересована в конструктивном и мирном диалоге, равно как и жители района. На встречах с населением мы подробно ответим на все вопросы и расскажем об инвестиционной и социальной политике компании, а также о том, какие выгоды от соседства с нашими предприятиями получают территории", - приводятся в сообщении слова вице-президента по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анны Шабаровой.

По данным районной администрации, группа РМК приобрела право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи медных руд на Салаватском участке в Башкирии по результатам аукциона. На основании лицензии владелец лицензии - ООО "Салаватское" - летом 2020 года начало геологическую разведку запасов Салаватского месторождения. Работы вела специализированная подрядная организация с соблюдением всех предписываемых требований в области промышленной и экологической безопасности. По итогам геологической разведки планировалось принять решение об отработке месторождения.

Салаватский участок недр расположен на территории Абзелиловского муниципального района. Площадь участка составляет 2,09 кв. км. Прогнозные ресурсы медных руд оцениваются в 208,7 млн тонн руды и 992,6 тыс. тонн меди. Срок действия лицензии на недропользование составляет 25 лет.

"Русская медная компания" – многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. Основным владельцем группы является Игорь Алтушкин.

Протест вокруг шихана Куштау

Ранее в Башкирии люди протестовали против начала разработки шихана Куштау, горы, образовавшейся из рифов древнего Пермского моря. Изначально планировалось, что гора будет разрабатываться как месторождение известняка. По предварительным оценкам, ее запасов хватило бы на 150 лет. Право на разработку получила структура АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия"). В августе на шихане начали вырубать лес. Местные жители начали протестовать, их разгоняла частная охрана и задерживали полицейские.

В ситуацию вмешались власти республики, а также был вынужден вмешаться президент РФ Владимир Путин. 26 августа Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей.