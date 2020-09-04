Приостановлено дело о попытке поджога вертолета для стройки в Шиесе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Приостановлено дело о попытке поджога вертолета Ми-8 с топливом для нужд строящегося экотехнопарка в Шиесе Архангельской области летом прошлого года, подозреваемые не установлены.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Коми, в августе 2019 года следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (часть 3 статьм 30 и часть 2 статьи 167 УК РФ).

При расследовании установили, что в ночь на 18 августа прошлого года неизвестный, находясь у взлетно-посадочной площадки АО "Комиавиатранс" в Емве, с помощью легковоспламеняющейся жидкости решил поджечь вертолет Ми-8Т. Принадлежащий АО "СПАРК" вертолет стоимостью свыше 15 млн рублей использовался для перевозки дизельного топлива для нужд строящегося экотехнопарка в Шиесе. Но преступные действия до конца довести не получилось – пошел дождь. Техника не пострадала.

"По результатам расследования приняли решение о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. По уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, производство которых возможно в подобных условиях", - отметил собеседник агентства.