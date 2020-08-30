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Краснодарские власти предложили закрыть доступ к заповеднику "Утриш"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша.

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Как сообщает пресс-служба администрации края, вопросы обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда обсудил накануне губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев с экологами, лесничими, сотрудниками МЧС и волонтерами.

"Нам нужен понятный и контролируемый регламент. Все прописано - режим заповедника, режим заказника. Просто исполняйте. Нет сил? Скажите об этом. Но что-то я не помню, чтобы кто-то бил в колокола. Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег", - сказал губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что пожар, который произошел на текущей неделе, затронул особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник "Утриш", и краевой заказник "Большой Утриш".

"Побывав на выгоревших землях, я не увидел, как соблюдается режим заповедника и заказника. Столько дорожек, кострищ, мусора. Спасибо волонтерам, которые тушили пожар. Кто-то понимает, что это реликтовый лес, а кто-то говорит, что это его дом. Эвакуировали тысячу человек! У меня вопросы к тем, кто отвечает за этот заповедник. Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться? Режим должен быть един для всех", - сказал Кондратьев.

Вениамин Кондратьев поручил провести обследование пострадавшей краевой территории и сообщил, что в понедельник обсудит с Министром природы РФ обеспечение режима максимального покоя заповедника.

Как сообщалось, в среду лесной пожар в государственном заповеднике "Утриш" в районе Анапы был полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 130 га.

Краснодарский край Утриш

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