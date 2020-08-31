Суд снова отказался отправить Ефремова к психиатрам для восстановления памяти

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, попросили отправить артиста на лечение, где ему восстановят память, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Мы заявляем ходатайство, просим отправить Ефремова на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр Социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского", - заявил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы, где продолжается процесс по делу Ефремова.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Ранее, 21 августа, суд также отказал артисту в аналогичной просьбе.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.