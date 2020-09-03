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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
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В Екатеринбурге еще одну школу перевели на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ученики школы N179 в поселке Северка начали учебный год с дистанционного обучения из-за возможного коронавируса у одного из ее работников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга в четверг.

"31 августа администрация школы в связи с подозрением у одного из сотрудников на заболевание (коронавирусом - ИФ) получила предписание Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства. Согласно предписанию, учеников перевели на "удаленку" сроком на 14 дней, отметил он.

В пресс-службе также уточнили, что все сотрудники образовательного учреждения будут обследованы. Кроме того, по данным департамента образования, по предписанию Роспотребнадзора на обучение с применением дистанционных технологий с четверга переведен один из классов гимназии N120 в Екатеринбурге, у ученика которого подозревают СOVID-19.

Ранее сообщалось, что ученики екатеринбургской школы N148 c четверга переведены на двухнедельное дистанционное обучение из-за возможного коронавируса у одного из сотрудников.

С 1 сентября в школах России возобновилась очная учеба. Образовательные учреждения должны были минимизировать скопления детей в помещениях: не допустить, чтобы все приходили на занятия одновременно, по возможности организовать обучение каждого класса в закрепленном за ним помещении. В школах предписано наладить проветривание и дезинфекцию.

Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Екатеринбург Северка Коронавирус Роспотребнадзор

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