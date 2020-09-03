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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
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Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России исключил лопинавир и ритонавир из рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, но добавил туда российский препарат левилимаб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пандемия коронавируса

Там объяснили, что лопинавир и ритонавир не проявили эффективности.

За счет включения левилимаба усилился арсенал российских препаратов для противовирусного лечения, отметили в пресс-службе.

Также были оптимизированы схемы применения глюкокортикоидов, включая дексаметазон, и других системных противовоспалительных препаратов.

Гидроксихлорохин остался в схемах лечения только для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, добавили в пресс-службе. Последние данные исследований показали, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания - при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом противопоказаний, отметили в Минздраве.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус

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