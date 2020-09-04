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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
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Новый ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Московской духовной академии с 3 сентября ввели повторный карантин после того, как у ректора, епископа Звенигородского Феодорита диагностировали заражение коронавирусом. Учеба продолжается дистанционно.

Пандемия коронавируса

"Болезнь протекает в легкой форме, владыка ректор чувствует себя хорошо", - сообщила пресс-служба учебного заведения.

Чтобы не заразить студентов, он решил изолироваться в больнице за пределами академии. Пока коронавирус больше ни у кого не нашли. Если проверка всех студентов и сотрудников не выявит новые случаи COVID-19, карантин будет снят.

Синод назначил епископа ректором на прошлой неделе.

Весной в академии вводили карантин после массового заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.
Москва МДА Феодорит коронавирус

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