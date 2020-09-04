Новый ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Московской духовной академии с 3 сентября ввели повторный карантин после того, как у ректора, епископа Звенигородского Феодорита диагностировали заражение коронавирусом. Учеба продолжается дистанционно.

"Болезнь протекает в легкой форме, владыка ректор чувствует себя хорошо", - сообщила пресс-служба учебного заведения.

Чтобы не заразить студентов, он решил изолироваться в больнице за пределами академии. Пока коронавирус больше ни у кого не нашли. Если проверка всех студентов и сотрудников не выявит новые случаи COVID-19, карантин будет снят.

Синод назначил епископа ректором на прошлой неделе.

Весной в академии вводили карантин после массового заражения коронавирусом.