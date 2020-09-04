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Забайкальский университет объявил недельные каникулы из-за коронавируса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Забайкальский государственный университет 4 сентября прервал занятия до 12 сентября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заразившихся коронавирусом в регионе, сообщил ректор вуза Сергей Иванов через пресс-службу.

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал университету приостановить обучение "до безусловного выполнения всех требований по обеспечению профилактических противоэпидемических мер". В перечне требований - масочный режим, измерение всем температуры дважды в сутки, запас бесконтактных термометров, санитарно-гигиенических и антисептических средств.

Для студентов этот период будет считаться каникулами. В учебный график на 2020-2021 учебный год будут внесены соответствующие изменения.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки лабораторно подтверждены 35 новых случая COVID-2019. Темп прироста составил 0,8%.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.
Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Забайкалье коронавирус Забайкальский госуниверситет Сергей Иванов Роспотребнадзор

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