Забайкальский университет объявил недельные каникулы из-за коронавируса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Забайкальский государственный университет 4 сентября прервал занятия до 12 сентября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заразившихся коронавирусом в регионе, сообщил ректор вуза Сергей Иванов через пресс-службу.

Роспотребнадзор рекомендовал университету приостановить обучение "до безусловного выполнения всех требований по обеспечению профилактических противоэпидемических мер". В перечне требований - масочный режим, измерение всем температуры дважды в сутки, запас бесконтактных термометров, санитарно-гигиенических и антисептических средств.

Для студентов этот период будет считаться каникулами. В учебный график на 2020-2021 учебный год будут внесены соответствующие изменения.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки лабораторно подтверждены 35 новых случая COVID-2019. Темп прироста составил 0,8%.