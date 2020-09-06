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Ростовский губернатор связал природные пожары с проблемой электросетей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной двух крупных ландшафтных пожаров, возникших в регионе на уходящей неделе, мог стать перехлест электропроводов.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС он сообщил, что в двух из четырех пожаров виноват перехлест проводов.

"Понимаем, что ветер, но надо содержать их (электропровода - ИФ) в порядке. Это следствие плохого содержания электросетей", - сказал Голубев.

Он пооюещал, что власти будут выявлять собственников электрических линий. "Спросите у людей, они на встречах со мной называли места, где есть перехлесты проводов или опасность их возникновения", - отметил Голубев.

В свою очередь глава администрации Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова, где произошел пожар, сообщила о подозрениях, что речь может идти о поджогах. "Давно не было такого количества возгораний", - сказала она.

3 сентября природные пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.

Ростовская область Василий Голубев

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