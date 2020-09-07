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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
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В Башкирии в трех школах 323 ученика переведены на "удаленку"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Башкирии в трех школах старшеклассники заразились коронавирусом, из-за этого в общей сложности больше 300 детей перевели на удаленку, сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин. Он отметил, что речь идет о единичных случаях заражения.

Пандемия коронавируса

Распространение инфекции удалось предотвратить, добавил министр.

Глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин уточнил, эти школы находятся в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах республики.

"323 ребенка сейчас обучаются в дистанционном режиме. Каждый случай отрабатывается по алгоритму, в течение двух часов уведомляем Роспотребнадзор, сразу проводится эпидрасследование, выявляется круг контактов", - сказал он.

Учителей при необходимости также переводят на работу по удаленке, добавил Хажин.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Башкирия Минобразования Минздрав коронавирус

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