Школу в Междуреченске закрыли на сутки из-за COVID-19 у учительницы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Междуреченске школу №12 закроют на сутки на дезинфекцию. Как объяснили в мэрии, учительница младших классов заразилась коронавирусом.

Ее класс две недели будет учиться дистанционно, дети изолируются дома с одним из родителей.

Чиновники ищут контакты учительницы, их возьмут под наблюдение и у них возьмут анализы на коронавирус.

Заболевшую доставили в одну из больниц в Новокузнецке.

По данным оперштаба Кузбасса на утро понедельника, в регионе с начала пандемии было подтверждено 7048 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 заболевших. По данным Росстата, с апреля по июль от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 99 пациентов (оперштаб сообщал о 22 умерших в тот же период).