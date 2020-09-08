Путин поручил РЖД привлекать активистов для контроля за вырубкой леса на Байкале

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил главе ОАО "РЖД" Олегу Белозерову привлечь общественность к контролю за вырубкой леса на Байкале под развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Он позвонил топ-менеджеру после совещания по ликвидации последствий наводнения 2019 года в Иркутской области.

"Я так понимаю, что это людей беспокоит - вырубки? - спросил он. - По поводу вырубок леса при расширении БАМа и Транссиба, вы все вопросы там закрыли?"

Он призвал железнодорожников быть в тесном контакте и с чиновниками, и с экологами и "с общественностью в самом широком смысле этого слова". Он предупредил, что план мероприятий и меморандум по расширению БАМа и Транссиба неукоснительно должен исполняться, но при этом должны строго соблюдаться экологические требования.

Летом парламент одобрил, а сам Путин подписал закон, который до 31 декабря 2024 года выводит проект по развитию БАМа и Транссиба из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, разрешает сплошную вырубку леса на Байкале. Также закон без ограничения по срокам отменяет экологическую экспертизу при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения. Это вызвало протесты экологов.

В конце августа Белозеров уже пообещал, что РЖД привлечет общественность для контроля вырубки лесов под развитие железнодорожных магистралей. Его компания подписала соглашения с Минприроды, администрацией Бурятии и Иркутской области, которые в том числе предусматривают меры по охране природы и компенсационные посадки деревьев. Он заверил, что сплошных вырубок лесов не будет, а выезды активистов на места для проверки оплатят бюджеты регионов.