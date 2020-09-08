Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, в школах начали противоэпидемические мероприятия, ограничений пока не потребовалось, инфекция дальше не распространяется.

Тех, кто контактировал с заболевшими, каждый день осматривают и меряют у них температуру, объяснила Чхинджерия. Если возникает подозрение на заболевание, ученика изолируют, а в классе проводят дезинфекцию.

Во всех этих случаях речь не идет о переводе детей на дистанционное обучение, подчеркнула начальник отдела.

"Учреждение может быть переведено на дистанционное обучение при отсутствии 20 и более процентов учащихся. Сейчас ситуация спокойная, и речь о таких мерах не идет", - сказала эпидемиолог.

По данным управления, среди школьников в возрасте от семи до 14 лет показатель заболеваемости ОРВИ сейчас ниже эпидемического порога на 23,5%.

Учебный год в российских школах начался очно. Однако уже из ряда регионов поступили сообщения о переводе от нескольких классов до всей школы на удаленную учебу из-за выявления COVID-19 у сотрудников или детей.

8 сентября, например, мэр Адыгейска Махмуд Тлехас сообщил, что в одной школе один из старших классов перевели на дистанционное обучение, поскольку один ученик заразился коронавирусом в семье. Он призвал родителей не отправлять больных детей в школу, чтобы город мог завершить нормально учебный год.