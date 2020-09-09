Еще две школы в Калмыкии и Бурятии перевели на удаленку

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Калмыкии одну из школ в Целинном районе перевели полностью на дистанционное обучение, сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев. По его словам, там с начала учебного года три учителя заразились коронавирусом.

Всего в школе 65 детей и больше трех десятков сотрудников. У одного учителя COVID-19 выявили 1 сентября, у двух других - 8 сентября. Все трое лечатся дома, по словам Санджиева, их состояние не вызывает опасений. У других учителей начали брать анализы.



Пока в Калмыкии нет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и власти не планируют массово закрывать школы, отметил чиновник. "Если определенный барьер заболеваемости будет преодолён, мы, конечно, будем школы прикрывать", - добавил Санджиев.

Ранее в среду в комитете образования Уфы сообщили, что в городе из-за коронавируса в семи школах перевели на удаленку 35 классов. Эти школы закрыты до 14 сентября на дезинфекцию, врачи устанавливают контакты заразившихся. Речь идет о школах №№ 35, 12, 14, 29, 43, 49, 55.

В Бурятии пока только одна школа - Тэгдинская школа Хоринского района - полностью перешла на удаленку, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Валентина Бальжанова. По ее словам, там заразились четыре человека, у которых выявлен широкий круг контактных лиц. Всего в республике коронавирус выявили в 14 образовательных учреждениях. Это девять школ в Улан-Удэ, две школы в Селенгинском районе и по одной школе в Северобайкальске, Бичурском и Хоринском районе, отметила Бальжанова.

Кроме того, случаи COVID-19 зарегистрированы в трех детских садах в Улан-Удэ, в Бурятском госуниверситете и Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, а также в колледже искусств им. Чайковского, Байкальском колледже недропользования и медицинском колледже.

1 сентября в Улан-Удэ очную учебу до 11 сентября прервали в школе №22 и гимназии №108. В гимназии 53 педагога общались с зараженной медсестрой, которая их тестировала. В 22-й школе коронавирус нашли у учителя.