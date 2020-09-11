"Магнит" запустит два вида собственной доставки продуктов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует запустить два вида собственной доставки продуктов - экспресс-доставку и сервис, рассчитанный на закупки впрок.

О планах компании запустить собственную доставку до конца 2020 года сообщил исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен на открытии "Цифрового офиса" ритейлера в "Сколково".

Как говорится в презентации "Магнита", у ритейлера будет два вида доставки: экспресс-доставка и доставка с более длительным сроком, рассчитанная на более крупные и регулярные покупки.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 20 894 магазинов, включая 14 581 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" по итогам первого полугодия составила 763,4 млрд рублей (рост на 16% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года).

Пока ритейлер развивает сервисы доставки совместно с партнерами и до недавнего времени у него не было крупных проектов в e-grocery. Эксперименты в этой области "Магнит" начал в прошлом году: весной компания запустила пилотные проекты по доставке товаров из своих магазинов совместно с партнерами.

В частности, в Краснодаре был запущен сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров из супермаркетов "Магнит" вместе с компанией Broniboy. Кроме того, компания тестировала онлайн-заказы через сервис доставки из магазинов iGooods в нескольких городах.

В своем годовом отчете ритейлер сообщал, что может сделать "первые шаги" в развитии онлайн-продаж в 2020 году.

В феврале "Магнит" запустил цифровую трансформацию, среди целей которое - усиление IT, поддержка бизнеса данными и технологиями, создание сильного цифрового бренда.

В начале мая "Магнит" объявил, что назначил исполнительным директором Флориана Янсена - бывшего CEO онлайн-ритейлера Lamoda. Вместе с ним в "Магнит" перешли несколько топ-менеджеров из Lamoda. Новая команда возглавила процесс цифровой трансформации "Магнита". В ее задачи, в частности, входит запуск эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей.

В мае ритейлер запустил пилотный проект доставки из 18 супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с Pony Express, а также тестовую экспресс-доставку продуктов совместно с "Яндекс.Лавкой" (две тестовые точки "Яндекс.Лавки" открылись в Москве, "Магнит" обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера).

В конце августа "Магнит" активизировал развитие в сфере foodtech: ритейлер запустил доставку в партнерстве с крупнейшим сервисом доставки готовой еды - Delivery Club. Услуга работает в нескольких районах Москвы, до конца 2020 года она появится по всей столице и в Петербурге. В перспективе география доставки из "Магнита" может расшириться до всех городов, где у Delivery Club есть собственная доставка (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской и Ленинградской областей).

Кроме того, "Магнит" работает над запуском доставки совместно с "Яндекс.Едой", сообщил Янсен в пятницу.

В ближайшем будущем доставка появится из всех форматов "Магнита" (кроме продовольственных магазинов ритейлер также управляет магазинами дрогери и аптеками). Доставка из супермаркетов и гипермаркетов "Магнит семейный", а также из аптек планируется уже в этом году под собственным брендом (запуск онлайн-продаж из аптек намечен на сентябрь). Доставка из магазинов дрогери "Магнит Косметик" запустится также в 2020 году, но совместно с партнерами.