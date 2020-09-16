Совет директоров "Аэрофлота" утвердил проспект допэмиссии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" утвердил проспект допэмиссии 1,7 млрд обыкновенных акций, размещаемой по открытой подписке, сообщила компания.

14 сентября стало известно, что допэмиссию утвердили акционеры авиакомпании. Она решила привлечь средства через SPO для "повышения ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня".

Возможность вложится в акции "Аэрофлота" ранее допускали ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Как говорится в распоряжении правительства, по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" не должна оказаться меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество). Получается, что государство должно выкупить чуть больше половины допэмиссии.

Параметры SPO, в том числе объем и цена размещения, пока не объявлялись. Замгендиректора "Аэрофлота" Андрей Чиханчин говорил ранее, что "технически возможна допэмиссия до 1,7 млрд акций, но это не означает, что мы разместим все эти акции". Аналитики не берутся прогнозировать параметры допэмисии, но предполагают, что цена будет предложена с хорошим дисконтом к рынку.

"По нашему мнению, если компания рассчитывает на интерес к размещению со стороны частных инвесторов, ей придется предложить значительный дисконт к текущей рыночной стоимости", - говорится в обзоре инвесткомпании "Атон".

"Цена, на мой взгляд, будет зависеть от того, какой именно объем будет размещаться на открытом рынке среди портфельных инвесторов, - сказал "Интерфаксу" аналитик "Уралсиба" Константин Белов. - Общий объем размещения может быть достаточно большим, но большая часть его будет выкуплена подконтрольными государству структурами. Но для остальных может потребоваться существенный дисконт к текущим ценам".

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.