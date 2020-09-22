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Кучерена назвал спекуляцией сообщения о планах Сноудена выплатить США $5 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, назвал спекуляцией сообщения американских СМИ о том, что тот согласен выплатить $5 млн из своих заработанных гонораров правительству США.

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"Нам, мне и Сноудену, ничего об этом не известно. Думаю, что это очередная спекуляция", - сказал "Интерфаксу" Кучерена во вторник.

Ранее Минюст США подал судебный иск к беглому американцу в связи с публикацией его книги "Личное дело" в нарушение обязательства "о неразглашении". В Минюсте США заявили, что правительство намерено собрать все доходы от книги.

По данным CNN, Сноуден заработал 4,2 млн долларов с продажи своей книги. Кроме того, передает телекомпания, экс-сотрудник ЦРУ получил еще чуть более 1 млн долларов от платных выступлений.

Анатолий Кучерена Эдвард Сноуден

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