Сноуден согласился отдать властям США $5 млн за утечку информации

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился отказаться от более $5 млн - суммы, вырученной от продаж его книги и публичных выступлений, сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на его адвоката Лоренса Ластберга передал, что соответствующее соглашение передано в суд во вторник.

Согласно данным протоколов судебных заседаний, федеральный судья поддержал иск министерства юстиции США о возвращении доходов Сноудена и рассматривал вопрос о том, сколько ему придется заплатить в качестве штрафа в связи с публикацией в прошлом году книги "Личное дело" без согласия американских властей и в нарушение контракта, подписанного с АНБ и ЦРУ.

Согласно плану, к которому пришли Сноуден и администрация президента США Дональда Трампа, деньги будут перечислены в доверительный фонд. CNN отмечает, что судья пока не одобрил план об изъятии доходов бывшего сотрудника агентства.

По словам адвоката Ластберга, соглашение не означает, что администрация США сможет немедленно получить деньги, поскольку Сноуден рассматривает возможность подачи апелляции на постановление суда, согласно которому он несет ответственность за раскрытие информации.

"Это не значит, что он (Сноуден - ИФ) собирается раскошелиться. Это дает им то судебное решение, которое они собирались получить любым путем", - цитирует CNN слова Ластберга.

Телеканал отмечает, что речь идет об одном из нескольких способов, с помощью которых администрация США привлекает бывших сотрудников к ответственности за несанкционированную утечку информации.

Телеканал напоминает, что бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, который ранее в этом году опубликовал книгу, где представил в крайне невыгодном свете Дональда Трампа, столкнулся с аналогичной попыткой Минюста США вернуть вырученные за публикацию книги средства.

По данным суда, Сноуден по состоянию на сентябрь заработал $4,2 млн от продаж своей книги, гонорара и соответствующих прав. Он выступил с 56 оплачиваемыми речами, в которых раскрывалась информация в нарушение соглашения о неразглашении с АНБ и ЦРУ. В целом Сноуден получил около $1,03 млн прибыли от его речей - средняя плата за публичное выступление составляет $18 тыс.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.