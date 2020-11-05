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Защита лидеров "общины Виссариона" потребовала повторной экспертизы потерпевших

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Защита главы "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, который называет себя Виссарионом, и других обвиняемых сообщила, что ходатайствует о повторной судебно-психиатрической экспертизе потерпевших.

Адвокаты напомнили, что судебно-психиатрические комиссионные экспертизы, которые прошли потерпевшие Дмитрий Кистерский и Эдуард Мизгирев в Красноярске в мае и июне 2019 года, были назначены по другому уголовному делу, однако их результаты стали основным доказательством причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших.

"Тогда эксперты пришли к выводу, что у указанных лиц имеются различные психические расстройства и вызваны они, по трактовке следствия, пребыванием в общине", - отметила защита.

Теперь адвокаты просят провести экспертизы уже непосредственно по делу "общины Виссариона" и дать защите возможность задать свои вопросы экспертам.

"Помимо процессуальных нарушений, защита указывает на множество содержательных противоречий. Так, в проведенных экспертизах отсутствуют какие-либо объективные подтверждения установленного диагноза. Диагнозы в полной мере поставлен исключительно со слов самих подэкспертных. Ответы экспертов не полные, не конкретные и не имеют подробного обоснования", - говорится в сообщении в телеграм-канале защиты.

Ранее сообщалось, что обвиняемых по делу "Церкви последнего завета" доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы, так как следствие отказалось проводить ее в Новосибирске.

5 ноября стало известно, что Минлесхоз Красноярского края направил в краевой арбитражный суд иск о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с "Церковью последнего завета". Как сообщила пресс-служба суда, договор был заключен в 2015 году, община обязалась использовать эту землю для осуществления религиозной деятельности.

Минлесхоз заявил, что организация нарушила условия договора: проверка выявила нва участке не предназначенные для религиозной деятельности жилые и нежилые строения, а также оказалось, что лес замусорили отходами производства и потребления. "Церковь последнего завета" отказалась добровольно расторгнуть договор, поэтому 30 октября Минлесхоз обратился в суд.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе края.

Тороп основал религиозное движение "Церковь последнего завета" в 1991 году. В 1995 году организацию зарегистрировал Минюст. Последователи Торопа называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября Тороп и еще два лидера общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны. Их арестовали по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и в причинении тяжкого вреда здоровью граждан.

В конце сентября прокуратура Красноярского края попросила суд исключить Курагинскую организацию "Церкви последнего завета" из Единого госреестра юрлиц и ликвидировать ее, поскольку деятельность общины "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

Сергей Тороп Красноярский край Община Виссариона Москва Дмитрий Кистерский Эдуард Мизгирев

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