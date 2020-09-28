В Армении заявили об отражении всех атак Азербайджана в Карабахе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются на северном и южном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется", - сказал Ованнисян на брифинге в понедельник.

По его словам, ВС Азербайджана обстреливали город Мартакерт и близлежащие села, под обстрел попали журналисты, пострадавших нет.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.