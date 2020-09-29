В Роспотребнадзоре предсказали выход РФ на плато по COVID-19 к ноябрю

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что так называемое плато по заболеваемости COVID-19 в РФ может быть достигнуто к началу ноября.

"К концу октября - началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания" - сообщила "Интерфаксу" во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ответ на запрос.

"Сейчас, по сути дела отмечается сезонный, вполне прогнозируемый подъем заболеваемости COVID-19. Следует ожидать плавный рост заболеваемости COVID-19 на протяжении нескольких недель", - уточнила она.

По словам Пшеничной, "с учетом того, что эта инфекция уже не такая новая, как это было весной, то есть часть населения уже ею переболела, то вероятнее всего майский пик заболеваемости мы не превысим, если будем соблюдать все рекомендованные меры предосторожности".

"Но, это только предположение. Тестирование проводится очень активно и, соответственно, растет число выявленных легких и бессимптомных случаев инфекции, что также влияет на общую ежедневную статистику по заболеваемости", - сказала представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Пшеничная сообщила, что текущий рост заболеваемости COVID-19 связан с ежегодно наблюдаемым в осенний период подъемом заболеваемости сезонными ОРВИ, активизацией циркуляции вирусов гриппа, возвращением из отпусков, а также с игнорированием гражданами мер предосторожности, в частности с неправильным ношением масок.

Накануне, 28 сентября, оперштаб сообщил, что в России за последние сутки число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло на 8 135. Днем ранее в РФ выявили 7 867 новых случаев инфицирования. Подъем заболеваемости коронавирусом в России начался в первой половине сентября.

28 сентября стало известно, что в Москве за сутки скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом суточный показатель COVID-смертности в столице достиг максимума с 15 июля.