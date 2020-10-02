Арестованного лидера "Церкви последнего завета" поместили в одиночную камеру

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Содержащийся под стражей в Новосибирске лидер "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, содержится в одиночной камере и не жалуется на самочувствие, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Маринкина.

"Сергей Анатольевич (Тороп - ИФ) находится в СИЗО-1 Новосибирска один в камере. Самочувствие нормальное, насколько это возможно в данных условиях", - сказала она.

Адвокат также сказала, что ранее ее доверитель, который много лет вел здоровый образ жизни, сетовал на табачный дым в следственном изоляторе.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 года религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Суд арестовал всех троих до 22 ноября. Им планируется предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Защита обжаловала арест.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации.