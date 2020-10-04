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Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

Бои в Нагорном Карабахе, саркофаги в Египте и сломанный в Минске водомет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В непризнанной НКР заявили об уничтожении военного аэропорта Азербайджана в Гяндже. Баку эти утверждения опроверг и заявил, что в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города погиб один мирный житель. Президент Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже. В свою очередь Ильхам Алиев заявил о переходе города Джабраила под контроль Азербайджана. Утверждения азербайджанского президента были сразу опровергнуты в Нагорно-Карабахской республике.

- В Белоруссии прошли традиционные акции протеста оппозиции. В Минске в центр города были стянуты БТР. Также в столице страны против митингующих применяли водометы, однако затем протестующие один из них сломали. Очевидцы насчитали на манифестации в Минске 100 тысяч человек. По итогам акций протеста по всей стране задержано более 110 человек, сообщают правозащитники.

- На Камчатке увидели улучшение ситуации в Авачинской бухте, об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Эксперты Камчатгидромета предположили, что загрязнение акватории Тихого океана произошло в придонном слое, а погибших животных выбросило на берег штормом.

- В России за сутки выявлено более 10 тысяч заболевших коронавирусом. В Москве зарегистрировано 3327 новых случаев. Для столицы это суточный максимум с середины мая.

- Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг. Это один из по меньшей мере 59 нетронутых саркофагов, найденных недавно в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира.

- Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса. Ему был 81 год, он скончался в Париже.

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