В мэрии заявили, что массового выброса животных на берег Северных Курил не было

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Массовых выбросов морских животных на о. Парамушир (Северные Курилы) из-за ситуации на Камчатке не было, штормом выкинуло на берег морскую капусту и несколько штук кальмаров, что является обычным явлением, сообщил "Интерфаксу" в четверг вице-мэр Северо-Курильского района.

"В среду в соцсетях прошли сообщения, что на морском побережье в районе Черных озер (в 15 км от города Северо-Курильска) произошел выброс головоногих. Отправили в тот же день туда специалистов МЧС. Они обследовали 15-20 км побережья. В одном месте нашли выброс морской капусты и в ней 5-8 штук кальмаров. Они были уже вонючие, то есть их выбросило давно", - рассказал он.

"Не знаю, с чего такой ажиотаж в СМИ. У нас штормом на берег как-то кашалота выбросило и никого это не заинтересовало. А тут несколько кальмаров в выброшенной капусте нашли, но это обычный штормовой выброс", - отметил Овсянников.

Вице-мэр также сообщил, что район Камчатки, где произошел массовый выброс мертвых морских животных, находится далеко от Парамушира, и паники у жителей Северо-Курильска и местных рыбаков нет.

"В настоящее время лососевая путина завершилась. Сейчас в течение октября традиционно наши рыбаки готовят свой флот для промысла белорыбицы (навага, треска, палтус и другие виды рыб), то есть пока никакой промысел не ведется. Никаких опасений (по возможно отравленной рыбе из-за ситуации на Камчатке - ИФ) нет", - отметил собеседник.

Он также сообщил, что неделю назад местные власти отобрали пробы морской воды возле Северо-Курильска и отправили их в Петропавловск-Камчатский. Но грузопассажирское судно, на котором доставляли пробы, в пути идет 20 часов, оно пришло поздно вечером в Петропавловск-Камчатский, когда лаборатория уже не работала. На следующее утро в лаборатории эти анализы не приняли, так как прошло более 30 часов после их отбора.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).